الامارات | نجم الجزائر رياض محرز يستفز المغاربة بتصريح "صادم"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجزائر رياض محرز يستفز المغاربة بتصريح "صادم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نجم منتخب الجزائر، ولاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز الجدل منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح اعتبر مسيئا إلى المغاربة. وتحدث محرز خلال تقنية البث المباشر عبر "إنستغرام" مع أحد الصحافيين عن أمور كثيرة في كرة القدم، وكانت النقطة المثيرة للجدل حين قال إن الجزائريين فقط من فرحوا بفوزهم بكأس إفريقيا، وأنه "ربما بعض التونسيين فرح، ولكن ليس المغاربة"، وأشار إلى أن المغاربة وعدد من الافارقة لم يكونوا سعداء بفوز الجزائر، وأنهم لم يشجعوا منتخب الجزائر.

ونقل موقع "البطولة الإلكتروني" عن محرز قوله "عندما تلعب الجزائر، أنا شخصيا أعلم أن بعض الجاليات في باريس، وضواحيها ليسوا معنا.. هل تظن أن المغاربة يشجعوننا؟ ربما التونسيون يشجعوننا، لكن المغاربة ليسوا كذلك، الكاميرونيون والسنغاليون لا يشجعوننا.. لكن ليس لأنهم لا يحبوننا، وإنما لأننا نحتفل بصخب كبير ونتكلم كثيرا لما نفوز".

واعتبرت وسائل إعلام مغربية، وكذلك مغردون مغاربة أن التصريح صادم ومستفز من لاعب جزائري له أصول مغربية، كون والدته مغربية ايضا، وأشاروا إلى أن المغاربة في غالبيتهم شجعوا الجزائر بحرارة خلال النهائيات الافريقية، وخاصة بعد انتهاء حلم المغرب في اللقب، مؤكدين أن المقاهي والقاعات كانت ممتلئة بالجماهير المشجعة لـ"الخضر"، وتساءلوا عن سبب وتوقيت التصريح المثير للجدل.

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