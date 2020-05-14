الامارات | عصابة تقتحم منزل نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام وتنهال عليه بالضرب وتسرق مجوهراته

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تقتحم منزل نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام وتنهال عليه بالضرب وتسرق مجوهراته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية، اليوم، أن نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي ألي، تعرض للضرب بعد أن اقتحم فردان من عصابة متخصصة في السرقة، يرتديان قناعين، منزله أول من أمس، حيث قاما بسرقة مجوهرات وساعات فاخرة، ومقتنيات أخرى قُدرت بمليونَي جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن رفض ديلي ألي منح اللصين ما يريدانه جعله يتعرض إلى الضرب، بعد أن لكماه في وجهه، ليسلمهما ما أرادا، كما قاما بضرب أخيه غير الشقيق.

وكان ديلي ألي كذلك برفقة صديقته، وأشخاص آخرين، وكانوا يلعبون "البلياردو" لحظة اقتحام اللصين للمنزل، مسلحين بأسلحة بيضاء، في وقت مبكر أول من أمس. وبعد أن تمكن اللصان من سرقة ما أراداه، لاذا بالفرار سريعاً قبل وصول أفراد الشرطة إلى المكان وفتحوا تحقيقاً في الواقعة، وبدأت عملية البحث عن العصابة.

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