شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: هناك أخبار سعيدة لجماهير الأهلي عندما تنتهي أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، عن أخبار سعيدة لجماهير القلعة الحمراء سيعلنها في الفترة المقبلة. ويحاول الأهلي في الفترة الحالية، ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي المعار منه إلى المارد الأحمر لمدة موسم وتنتهي بنهاية الموسم الجاري. وكان الأهلي قد قدم عرضاً ضخماً إلى النادي الإنجليزي مؤخرًا لضمه رمضان صبحي.. طالع التفاصيل من هنا وقال رمضان خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورت»: «جلست مع مسؤولين من النادي الأهلي وهناك تفاصيل كثيرة جدًا لا أحد يعرفها». وتابع: «هناك أخبار سعيدة لجماهير الأهلي، وعندما ينتهي هذا الوضع (كورونا) سأعلن عنها في الوقت المناسب». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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