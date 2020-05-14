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ميلان على اعتاب التعاقد مع منبوذ ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن لوكا ​يوفيتش​ مهاجم ​ريال مدريد​ قريبًا جدًا من الانتقال إلى ​ميلان​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وانضم يوفيتش إلى ريال مدريد من إينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، ووقع عقدًا حتى 30 حزيران 2025، الا ان الصربي الدولي لم ينجح في خطف مركز اساسي في تشكيلة الميرينغي.

وبحسب موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، فإن يوفيتش قد يغادر النادي الملكي هذا الصيف، مع اهتمام العديد من أندية به مثل نابولي وميلان.

وأشار الموقع إلى أن يوفيتش قد يكون الشخص الذي يكسر لعنة الرقم 9 في الروسونيري، وذلك منذ رحيل المهاجم الأسطوري فيليبو إنزاغي في عام 2012، لم يتمكن أحد من الفوز بهذا الرقم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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