ميلان على اعتاب التعاقد مع منبوذ ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن لوكا ​يوفيتش​ مهاجم ​ريال مدريد​ قريبًا جدًا من الانتقال إلى ​ميلان​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وانضم يوفيتش إلى ريال مدريد من إينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، ووقع عقدًا حتى 30 حزيران 2025، الا ان الصربي الدولي لم ينجح في خطف مركز اساسي في تشكيلة الميرينغي.

وبحسب موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، فإن يوفيتش قد يغادر النادي الملكي هذا الصيف، مع اهتمام العديد من أندية الدوري الإيطالي به مثل نابولي وميلان.

وأشار الموقع إلى أن يوفيتش قد يكون الشخص الذي يكسر لعنة الرقم 9 في الروسونيري، وذلك منذ رحيل المهاجم الأسطوري فيليبو إنزاغي في عام 2012، لم يتمكن أحد من الفوز بهذا الرقم.