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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوك شو: من الصعب إستخلاص الكرة من بوغبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
أكد لوك شو، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، أن استخلاص الكرة من بول بوغبا، زميله في الفريق، صعب للغاية، وأنه لديه الإمكانات ليكون أفضل لاعب وسط في العالم.
وقال شو نقلا عن صحيفة دايلي مايل: "في الواقع بوغبا هو أصعب لاعب لاستخلاص الكرة منه، إنه ضخم وقوي للغاية، ولديه أقدام سريعة للغاية، ولكي أكون منصفًا لديه كل شئ ليصبح افضل لاعب وسط في العالم".
وأضاف: "يمكنك أن تسأل أى لاعب في الفريق عن ذلك، سيتعين علي اختيار بوغبا كأصعب لاعب تدربت أمامه، لأنه من الصعب جدًا استخلاص الكرة منه، فهو يعرف جيدًا كيف يستحوذ على الكرة ويستخلصها، ولديه الإمكانات الجيدة للتصويب على المرمى وتمرير الكرة لزملائه داخل الملعب".
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