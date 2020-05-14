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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثنائي برشلونة يسخر من كاسياس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
سخر ثنائي برشلونة جيرارد بيكيه وكارليس بويول، من إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق، بعدما نشر الاخير صورة على انستغرام.
ونشر كاسياس صورة له في ملعب كامب نو، وكتب عليها "ليلة سعيدة للجميع"، مع عدم وجود أي لاعب آخر في الصورة.
ليعلق كارليس بويول قائلاً:" هل لعبت وحدك هذه المباراة؟ مع رمز تعبيري ساخر".
الا ان بيكيه رد وقال:" كم هي عدد المرات التي كنت تذهب فيها للمرمى لكي تأخذ الكرة منها بذلك الملعب، يا لها من طريقة تستحق التصفيق"، مع رمز ساخر أيضًا.
وتوج الثلاثي بالعديد من البطولات مع منتخب إسبانيا، أبرزها مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.
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