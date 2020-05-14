فينيسيوس يحتفل بذكرى توقيعه مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

احتفل الدولي البرازيلي ​فينيسيوس​ جونيور نجم ​ريال مدريد​ الاسباني بذكرى توقيعه مع النادي الملكي قبل ثلاث سنوات.



ووفقاً لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، فقد احتفل فينيسيوس بمرور ثلاث سنوات على ظهوره لأول مرة مع فلامنغو البرازيلي وتوقيع عقده الميرينغي في العام التالي.

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ونشر نجم السيليساو صورتين له عبر تويتر، واحدة بقميص فلامنغو والآخرى بقميص ريال مدريد عند توقيع العقد.

وغرد قائلًا:" قبل ثلاث سنوات صنعت حلمين في يوم واحد فقط، ظهوري الاول بقميص فلامنغو في سن 16 عامًا، ووقعت عقدي مع ريال مدريد الذي أحبه كل يوم أكثر".

وأضاف:" نعم، شكرًا لكل من ساعدني وآمن بي، الأفضل لم يأتِ بعد، المجد لله في جميع الأوقات".