شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير ليتشي: كيف بإمكانكم بعد هدف أن تحتفلوا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 أعربت جماهير نادي ​ليتشي​ الايطالي عن إستيائها لإمكانية عودة ​الدوري الايطالي​ من جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تعارض عودة المباريات إحتراما لأرواح الناس الذي لافت حتفها بسبب فيروس كورونا.

وعلق ألتراس النادي لافتة جاء فيها: "كيف بإمكانكم بعد هدف أن تحتفلوا، بينما التوابيت مازالت تُعد وتُحصى".

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