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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيبايوس يدافع عن بايل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
دافع النجم الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار إلى ارسنال الإنكليزي، عن الويلزي غاريث بايل مهاجم النادي الملكي.
ويتعرض الدولي الويلزي للعديد من الانتقادات بسبب ابتعاده عن مستواه وانشغاله برياضة الغولف.
وقال سيبايوس لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" بايل لاعب رائع، الدوري الإنكليزي هو الأنسب له".
وأضاف:" اعتقد انه قدم الكثير للميرينغي، دعونا لا ننسى كل ما قدمه في نهائيات دوري أبطال أوروبا، لقد كان مؤثرًا".
ونجح بايل في التتويج بلقب دوري الابطال مع النادي الملكي 4 مرات، في 2014، 2016-2017-2018.
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