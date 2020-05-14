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سيبايوس يدافع عن بايل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

دافع النجم الإسباني داني ​سيبايوس​ لاعب ​​ المعار إلى ارسنال الإنكليزي، عن الويلزي غاريث بايل مهاجم النادي الملكي.

ويتعرض الدولي الويلزي للعديد من الانتقادات بسبب ابتعاده عن مستواه وانشغاله برياضة الغولف.

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وقال سيبايوس لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" بايل لاعب رائع، الدوري الإنكليزي هو الأنسب له".

وأضاف:" اعتقد انه قدم الكثير للميرينغي، دعونا لا ننسى كل ما قدمه في نهائيات ، لقد كان مؤثرًا".

ونجح بايل في التتويج بلقب دوري الابطال مع النادي الملكي 4 مرات، في 2014، 2016-2017-2018.

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