شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندية الدوري الانجليزي توافق على تمديد عقود اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 وافقت أندية ​الدوري الانكليزي​ الممتاز على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في الـ30 من شهر حزيران المقبل، وذلك بعد توقف الدوري لمّد شهرين بسبب أزمة ​فيروس كورونا​، وإحتمال إستئنافه وتمديده حتّى شهر تموز المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح الضوء الأخضر للاندية في تمديد عقود لاعبيها لحين إنتهاء الموسم الكروي. وما زال مصير البريميرليغ غير واضح المعالم بعد توقفه قصرًا بسبب جائحة كورونا، لكنّ عدّة تقارير صحافية أكدت ان هناك مساعي للعودة ما بين الـ12 والـ30 من شهر حزيران المقبل.

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