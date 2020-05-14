شكرا لقرائتكم كارتيرون: مرتضى منصور لا يتدخل فى عملى ويحترم اختياراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في عمله الفني واختيار اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.
ويعيش الفرنسي باتريس كارتيرون أفضل أوقاته داخل القلعة الحمراء، بعدما أسهم بقوة في تتويج الفريق بلقبي السوبر الأفريقي والمصري خلال 6 أيام فقط.
وأكد كارتيرون في حوار مع "العين الرياضية"، أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لا تتدخل في عملي إطلاقا، وتحترم اختياراتي ولم تفرض عليّ أي شيء، وما يتردد عن تدخل رئيس النادي في عملي لا أساس له من الصحة.
وتابع مدرب الزمالك: مرتضى منصور لم يفرض مشاركة أي لاعب في المباريات، كما أنه يهيئ لنا الظروف لتحقيق الانتصارات بالإضافة إلى قوة شخصيته التي تساعدنا على تحقيق الفوز.
وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في ديسمبر الماضي بعد إقالته من قيادة الرجاء المغربي، وأعاد البريق للفريق "الأبيض" مجددا بعد تراجع ملحوظ مع سلفه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".
وحصد الزمالك تحت قيادة كارتيرون، لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك بعد الفوز بنتيجة 3-1 على الترجي التونسي، قبل 5 أيام فقط من فوزه على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح في السوبر المحلي.
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