شكرا لقرائتكم رسالة دعم خاصة من وليد سليمان لوائل جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وليد سليمان نجم النادى الاهلى رسالة دعم لزميله السابق وائل جمعة بعد التصريحات التى وجهت للأخير ، و نشر الحاوى صورة تجمعه بالصخرة وعلق قائلا : "الصخرة التى تحطمت عليها أحلام المهاجمين ..بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي".

ويضيف حاوى الاهلى : "اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر افريقي ، مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري.

وتسائل وليد سليمان : "هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب..يا جبل ما يهزك ريح".

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وقال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق إن وائل جمعة، مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل، حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة فى تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.