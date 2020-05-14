شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. رضا عبدالعال : أفضل الكشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يحب الكشرى وتعد هى الأكلة المفضلة له على الرغم من اختفائها فى رمضان بسبب اهتمام البعض باللحوم، إلا أنه يفضلها جدا حتى فى أيام الشهر الكريم.
ويعد رضا عبد العال، صاحب أكبر ضجة إعلامية على انتقال لاعب فى نهاية موسم 1992–1993، حيث قرر رضا الرحيل عن الزمالك والانتقال لغريمه التقليدى النادى الأهلى.
إذ فاز الأهلى بخدمات رضا بعد محاولات مستميتة من مسئولى نادى الزمالك للإبقاء عليه ووصل سعر رضا عبد العال إلى 625 ألف جنيه وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات النجوم .. رضا عبدالعال : أفضل الكشرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.