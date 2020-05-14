شكرا لقرائتكم كارتيرون: هذه حقيقة مفاوضات الترجى التونسى ورفضت عرضا يابانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حقيقة مفاوضات نادى الترجى التونسى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة خلفا للتونسى معين الشعبانى.

وقال كارتيرون في حوار مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى، "إن الترجي لم يتفاوض معي من الأساس، ولم تحدث أي اتصالات في الفترة الماضية مع أي من مسئوليه، ولكني تلقيت عرضا من أحد الأندية اليابانية ورفضته بالفعل لأننى مبسوط في الزمالك".

وعن التجديد للزمالك، قال كارتيرون: إنه لم يضع أي شروط لتجديد تعاقده مع نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وأى كلام من هذا القبيل فهو عار تمام من الصحة.

Advertisements

وأوضح مدرب الزمالك: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة أيضا، لم أضع أي شروط لتجديد عقدي مع الزمالك، أرحب بالاستمرار مع الفريق، وإدارة النادي تعلم موقفي جيدا من هذه المسألة".

وتابع مدرب الزمالك: "كذلك لم يحدث أن اشترطت التجديد لموسمين كما تردد، بل على العكس، فأنا أفضل أن يكون تعاقد المدير الفني مع أي فريق لمدة موسم واحد فقط".

وأكد كارتيرون، أن محمد أبو جبل حارس مرمى رائع ويمتلك شخصية مميزة، أعتقد أننا سنراه مع المنتخب المصري في الفترة المقبلة.