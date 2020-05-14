زى النهاردة.. الأهلى يحسم تتويجه بالدورى للمرة 31 فى تاريخه

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 14 مايو 2006 ، حسم النادي الأهلي تتويجه بالدوري للمرة 31 فى تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة سجلها عماد متعب و محمد ابوتريكة فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة،خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمد عبد المنصف – يوسف حمدي – تامر عبد الوهاب – محمد صديق – محمود محمود – طارق السيد “معتز بالله اينو” – جمال حمزة – “جونيور” – تامر عبد الحميد “علاء عبد الغني”- محمد أبو العلا – مصطفي جعفر – عبد الحليم علي ، بينما خاض الاهلي المباراة بتشكيل يضم كل من: عصام الحضري – اسلام الشاطر “فلافيو” – احمد السيد – عماد النحاس – شادي محمد – محمد عبدالوهاب – محمد بركات – حسن مصطفي – محمد شوقي – محمد ابوتريكة – “أكوتي منساه”- عمدا متعب – حسام عاشور.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.