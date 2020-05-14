شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يكشف كواليس يومه الرمضانى فى العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق والمدير الفنى الحالى لسموحة عن طقوسه فى شهر رمضان مؤكداً أن طقوس الشهر الكريم اختلفت كثيراً هذا العام بسبب كورونا ، وقال صدقى لبرنامج نجوم رمضان عبر اذاعة اون سبورت : " بقضى وقتى فى رمضان هذا العام بالبيت بسبب كورونا ، مفيش عزومات عند أصدقائى ولا سحور خارج المنزل مثلما اعتدنا كل سنة ، حفيدى يحيى هو من يخفف عنى هذه الاجواء فقط لحسن الحظ بنتى تسكن بجانبى فنجتمع سوياً كل يوم على مائدة الافطار والسحور".

ويضيف حمادة صدقى: " بحاول اشتغل مع المدام فى المطبخ حتى أشغل وقتى ولكنها طردتنى أكثر من مرة ، وبحاول اتابع اللاعبين وتنفيذهم البرامج التدريبية عبر الواتس اب ومتابعة اوزانهم بصفة مستمرة خوفاً من عودة النشاط فى اى وقت ".

وعن امنياته فى شهر رمضان يقول المدير الفنى لسموحة : " نفسى ربنا يزيح غمة كورونا وتسلم البشرية من هذا الوباء الخطيرة حتى تعود الحياة لطبيعتها ونعود للمساجد".

وفى وقت سابق أكد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن الجميع ينتظر تجربة ألمانيا من حيث استكمال منافسات البوندسليجا من أجل استكمال الأنشطة الرياضية في غالبية دول العالم، باعتبار أن ألمانيا أقرب الدوريات للانطلاق من جديد.

Advertisements

وشدد في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2، على أن سموحة جاهز لاستكمال النشاط الرياضي، مشيرا إلى أنه يستعين بتطبيق معين لمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم، كاشفا أن جميع اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل جيد كونه يتواصل معه عبر "جروب" على تطبيق "واتس آب".

وطالب حمادة صدقي بمنح الأندية 5 أسابيع حتى يكونوا جاهزين لفورمة المباريات واستعادة اللاعبين جزء كبير من لياقتهم البدنية، مشيدا بقرار تطبيق تغييرت في المباريات بسبب ضغط المباريات وعدم تعرض اللاعبين للإصابات، لاسيما وأن الدوري المصري يتبقى به الدور الثاني بالكامل والمنافسات المتبقية من كأس مصر.

وأوضح أن الناحية الفنية تستدعي بقاء حسام حسن في صفوف سموحة وعدم رحيله، ولكن القرر النهائي بيد مجلس الإدارة، مؤكدا أنه يرغب في بقاء ناصر ماهر معه وكل اللاعبين المعارين، بما فيهم محمد عبد المنعم وصلاح محسن وأحمد جمال وفوزي الحناوي.

وأفصح أن لاعبي سموحة حصلوا على مستحقاتهم المالية ع، كاشفا أن اللاعبين تنازلوا عن جزء كبير من مستحقاتهم بالتراضي فيما بينه، كما أن الجهاز الفني رحب بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية، في ظل الظروف القاسية على الأندية، التي تصرف مبالغ كبيرة على الأندية.