شكرا لقرائتكم بدر حامد: عشت ايام صعبة فى ليبيا حتى عدت إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف بدر حامد نجم الزمالك الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بأهلى طرابلس الليبى تفاصيل عودته لمصر بعد حصار دام شهرين فى ليبيا ، وقال بدر حامد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت : "عشت شهرين فى ليبيا تحت حصار جائحة كورونا بعد قرار تعليق رحلات الطيران فى مختلف دول العالم كنت أعيش فى الفندق بمفردى انزل فقط لتناول الإفطار والسحور وقررت العودة لمصر براً وساعدنى رئيس أهلى طرابلس الذى أحضر لى سائق شاطر ظل معى حتى مرسى مطروح".

ويضيف بدر حامد : " طوال الطريق عشت أجواء صعبة نظراً للحرب الاهلية وإطلاق النار حتى وصلت للحدود المصرية وأتوجه بالشكر لوزارة الصحة والداخلية اللذان يقومان بدور ملموس لحماية المصريين فلقد تم سحب عينة كورونا منى على الفور وعندما اثبثت التحاليل سلبية العينة خضعت لفترة فى الحجر الصحى ثم توجهت لمنزلى فى الرابعة فجراً لتكون أجمل مفاجأة لأسرتى ".

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من ناحية أخرى ، جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، طلبه لاتحاد الكرة بضرورة تحديد موعد عودة الدوري قبل نهاية شهر رمضان المعظم، وذلك لترتيب الأوراق والاستعداد لعودة النشاط او بداية الموسم المقبل في حالة الغاء الدوري، وترغب إدارة الزمالك في تحديد مصير الدوري سريعا لكي تحسم مصير بعض اللاعبين سواء بالبقاء او الرحيل، حيث سيبدأ الزمالك تسويق بعض اللاعبين في حالة التأكد من الغاء الدوري، اما في حالة استكماله فان بعض اللاعبين سيستمرون مع الفريق لنهاية الموسم، مثل كاسونجو محمد عنتر وكريم بامبو.

من ناحية أخري، تحاول إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ترتيب أوراق الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل من صفقات جديدة أو رحيل نجوم أو الإبقاء على الأساسيين، استغلالا لفترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد، واستقرت الإدارة البيضاء على عدم المساس بنجوم خط الدفاع فى الميركاتو الصيفى، فى ظل رغبة الجهاز الفنى والإدارة فى الإبقاء عليهم لحاجة الفريق لجهودهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن خط الدفاع فى الزمالك يعد من أقوى خطوط الفريق لما يمتلكه من عناصر قوية لا غنى عنها لما يمتلكون من مهارة وخبرات وفنيات .