شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد يطمئن الجماهير على حالة خالد قمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرى أن خالد قمر مهاجم الفريق بصحة جيدة وسيكون جاهزاً للتدريب فى منزله بعد 48 ساعة فقط ، وقال محمد ابراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت: " خالد قمر أجرى جراحة الزائدة وهى جراحة بسيطة سيحصل على راحة لمدة يومين وبعدها سيكون جاهزاً للتدريب مع زملاؤه" وتابع مدرب الاتحاد: " نتابع لاعبى الفريق يومياً عن طريق الفيديو كونفراس والصور وجروب الواتساب حتى يكونوا جاهزين بدنياً حال عودة النشاط الكروى".

ويضيف محمد ابراهيم : "اللاعبين لايتهربوا من التدريبات بالعكس عندهم تشوق للتمرين ونلمس ذلك فى احاديثهم معنا ".

وعن التفاوض مع اسلام صالح لاعب نادى مصر قال مدرب الاتحاد : " اغلقنا ملف التفاوض مع اللاعبين فى الوقت الحالى ، الجهاز الفنى ورئيس النادى قرروا تأجيل أى تفاوض لحين حسم مصير بطولة الدورى ".

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وعن الزحام المتواجد فى الاسكندرية قال محمد ابراهيم : " كان هناك زحام على الشواطىء فى وقت سابق ولكن الحمد لله وزارة الداخلية كثفت من جهودها وأصبحت الشواطىء فاضية تماماً لمواجهة وباء كورونا".

وأجرى خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندرى، عملية استئصال الزائدة خلال الساعات الماضية، لذا نشر صورة عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق عليها قائلا، "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله على كل شىء، وشكرًا لكل الناس المحترمة اللى سألت عليا دعواتكم بقى وشكرًا لكل جماهير إسكندرية إلى كلمونى النهاردة ودعولى من قلبهم"، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية فى الكرة المصرية، بعد قرار استمرار تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات كرة القدم فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

واكتفى خالد قمر، خلال الفترة الماضية، بأداء تدريبات قوية فى الحجر المنزلى، للحفاظ على لياقته استعدادا لعودة النشاط الرياضى، فى ظل توقف النشاط الرياضى، حيث يواصل طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، الإشراف على تدريبات اللاعبين خلال الحجر المنزلى، للتأكد من حفاظهم على لياقتهم البدنية، ليكونوا جاهزين للعودة سريعًا فى حال تقرر عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، واحتل زعيم الثغر المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى قبل تعليقه برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالهما الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13.

فيما أبدى طلعت يوسف، فى وقت سابق، ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه شدد فى الوقت نفسه على توفر ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع، قائلاً فى الوقت نفسه أن: "غرفة خلع الملابس يدخلها 50 فردًا بشكل يومى، إصابة أى منهم بفيروس كورونا ستؤدى لأزمة كبرى، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادى مثل هذا الموقف، أنا مع استكمال الدورى، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أى فرد أهم من الالتفات للأمور المادية".