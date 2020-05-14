شكرا لقرائتكم الأهلى يصمم كمامة بشعار النادى ويلزم الموظفين والعمال بارتداءها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتخذ النادي الأهلي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع داخل النادي بفروعه المختلفة.
واشتملت الخطوات الاحترازية على عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت.
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