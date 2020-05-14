شكرا لقرائتكم كارتيرون: لم أضع أي شروط للتجديد مع الزمالك وأفضل الموسم الواحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه لم يضع أي شروط لتجديد تعاقده مع نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وأى كلام من هذا القبيل فهو عار تمام من الصحة.

وقال كارتيرون في حوار مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى، "هذا الكلام لا أساس له من الصحة أيضا، لم أضع أي شروط لتجديد عقدي مع الزمالك، أرحب بالاستمرار مع الفريق، وإدارة النادي تعلم موقفي جيدا من هذه المسألة".

وتابع مدرب الزمالك: "كذلك لم يحدث أن اشترطت التجديد لموسمين كما تردد، بل على العكس، فأنا أفضل أن يكون تعاقد المدير الفني مع أي فريق لمدة موسم واحد فقط".

وعن تألق محمد أبو جبل، أكد كارتيرون، أنه حارس مرمى رائع ويمتلك شخصية مميزة، أعتقد أننا سنراه مع المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

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وأوضح مدرب الزمالك، أننا نمتلك حراسا على أعلى مستوى بجانب أبوجبل، منهم عواد ومحمود جنش بالإضافة للحارس الصاعد محمد صبحي.

وعن عودة النشاط، قال مدرب الزمالك: صحة الجميع هي الأهم في الفترة الحالية، الدوريات توقفت في معظم دول العالم، وأعتقد أن استكمال الدوري قد يكون صعبا خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من أزمة كورونا، ولكني أنتظر القرار النهائي للمسئولين.

وأضاف كارتيرون: أعتقد أن الأمر يختلف في دوري أبطال أفريقيا، لأنه يتبقى عدد قليل من المباريات، فقط الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، وقد يتم خوض المنافسات في دولة واحدة، على العكس تماما من بطولة الدوري المحلي.