مصدر بالجبلاية : إلغاء الانتظار أنهى علاقة سعد سمير مع الأهلي وخطاب الأحمر بلا قيمة

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول من داخل اتحاد الكرة المصرى أن اللاعب سعد سمير وفقا للوائح الاتحاد الحالية أصبح حرا تماما ويمكنه التوقيع لأي ناد آخر في الفترة القادمة.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم الغاء بند قائمة الانتظار من لائحة اتحاد الكرة وبالتالى جواب النادي الأهلى الذى تم ارساله للجبلاية لحفظ حق النادي فى اللاعب ليس له قيمة ، وعليهم توقيع عقد جديد مع اللاعب بشروط جديدة ، ومن ثم سيتم قيد اللاعب في القائمة الثانية للنادي في الموسم الجديد
ومن جانبه نفى سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير ، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة، ويصبح سعد سمير مدافع النادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس في المانيا.
ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.
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