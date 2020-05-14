شكرا لقرائتكم كارتيرون: لم أطلب رحيل محمد عواد وصحة الناس أهم من عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه لم يطالب برحيل أي لاعب في الزمالك حتى الآن في ظل ارتباط الفريق ببطولات محلية وأفريقية.

وقال كارتيرون في حوار مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى، لم يحدث مطلقا أن طلبت رحيل محمد عواد حارس الفريق، وأحتاج إلى جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ونمتلك حراسا على أعلى مستوى بجانب أبوجبل، منهم عواد ومحمود جنش بالإضافة للحارس الصاعد محمد صبحي.

وأوضح مدرب الزمالك: نحن لم نصل إلى نهاية الموسم لنتطرق لهذا الشأن، وهل من المنطقي أن أحدد الراحلين قبل أن تتضح الرؤية بالنسبة للنشاط الرياضي، في ظل ارتباط الفريق ببطولات محلية وأفريقية؟ بالطبع لا، وكذلك فإن المباريات المتبقية في الموسم الحالي ستحدد من سيستمر أو سيرحل عن الفريق، لأنها ستشهد تقييم جميع اللاعبين في حالة عودة النشاط، والأنباء التي ترددت عن طلبي رحيل بعض اللاعبين مجرد خرافات.

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وأكد كارتيرون، لم نناقش ملف الصفقات الجديدة لأننا في منتصف الموسم ولا نعلم موقف الدوري المصري وباقي البطولات في الفترة الحالية.

وعن عودة النشاط، قال مدرب الزمالك: صحة الجميع هي الأهم في الفترة الحالية، الدوريات توقفت في معظم دول العالم، وأعتقد أن استكمال الدوري قد يكون صعبا خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من أزمة كورونا، ولكني أنتظر القرار النهائي للمسئولين.

وأضاف كارتيرون: أعتقد أن الأمر يختلف في دوري أبطال أفريقيا، لأنه يتبقى عدد قليل من المباريات، فقط الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، وقد يتم خوض المنافسات في دولة واحدة، على العكس تماما من بطولة الدوري المحلي.