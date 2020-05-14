شكرا لقرائتكم كارتيرون: الظروف لم تساعدنى في الأهلى.. ولكن فخور بنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الظروف لم تساعده أثناء تدريبه لنادى الأهلى، مفضلا فترة الزمالك بكل المقاييس.

وقال كارتيرون في حوار مع موقع "العين الرياضية" الإماراتى: أحترم كل الأندية التي عملت معها، الأمور لم تكن أفضل أثناء فترة وجودي في الأهلي، وبشكل عام أنا سعيد حاليا في الزمالك وفخور بتدريبي لهذا الفريق وبما قدمته، وبمجموعة اللاعبين، ونسعى دائما لخلق الدوافع لتحقيق الانتصار تلو الآخر.

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وعن تدريب الزمالك، أكد كارتيرون أن الزمالك فريق كبير، وأنا قبلت التحدي لأنني أسعى دائما لتولى قيادة أندية تنافس على كافة البطولات، وهو ما بدا جليا للجميع قبل 3 أشهر، ونسعى لحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدرب الزمالك، إن مباريات الفريق في فبراير كانت صعبة للغاية على كل الأصعدة، لكن الزمالك فريق كبير ويضم مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ونجحنا في تحقيق أهدافنا في كل المباريات والبطولات التي خضناها خلال هذا الشهر، وحققنا إنجازا استثنائيا بحصد اللقبين وسط ظروف صعبة.

وأضح كارتيرون حقيقة مفاوضات الترجى، قائلا: "إن الترجي لم يتفاوض معي من الأساس، ولم تحدث أي اتصالات في الفترة الماضية مع أي من مسئوليه، ولكني تلقيت عرضا من أحد الأندية اليابانية ورفضته بالفعل لأننى مبسوط في الزمالك".