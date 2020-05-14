سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من التحدث عن أمور الفريق عبر السوشيال ميديا

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من إستخدام السوسشيال ميديا خلال الفترة المقبلة في الحديث عن فريق الكرة أو أية أمور خاصة بالنادي ، وطالب عبد الحفيظ لاعبي الفريق الإلتزام بجميع التعليمات الخاصة بالحديث في وسائل الإعلام وعدم إختراق الحظر المفروض عليهم حالياً وشدد على ضرورة حصول أي لاعب يرغب في الظهور الأعلامي الحصول على إذن من جهاز الكرة بعدما تم وضع لائحة للفريق مؤخراً ، وأعلن مدير الكرة أنه لن يتساهل في هذا الأمر لاسيما بعد الأزمة التى أثارها صالح جمعة مؤخراً بعدما نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وأكد مدير الكرة أن إستخدام السويشيال ميديا حالياً بات محظوراً إذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن فريق الكرة أو علاقة لعب بناديه أو عروض إحتراف أو غرامات أو غيرها من الأمور التى لا يصح التطرق لها عبر منصات التواصل الأجتماعي.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه علىة إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.

Advertisements

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية أخرى.