شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من التحدث عن أمور الفريق عبر السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه علىة إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.
مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية أخرى.
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