شكرا لقرائتكم المسحل يؤكد الاستعانة بالتبديلات الخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم الاستعانة بقانون التغييرات الخمسة في حال عودة البطولات، مضيفاً أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستكون متواجدة في جميع المباريات المتبقية.
وأوضح المسحل في لقاء خلال نشرة الرياضة في "العربية" أن قرار عودة المسابقات ما زال قيد الدراسة. وحول تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" أضاف المسحل بأنه لم يتم التطرق لفكرة إلغائها نهائيا، مبينا أن الإشكالية الوحيدة تكمن في وجود 5 فنيين فقط.
واختتم المسحل اللقاء مؤكدا استعانة الاتحاد السعودي بقانون التغييرات الخمسة التي أقرها المجلس التشريعي لكرة القدم في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل يؤكد الاستعانة بالتبديلات الخمسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.