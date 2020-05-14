شكرا لقرائتكم بيكنباور: بعض اللاعبين سيستفيدون من "مباريات الأشباح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب أسطورة كرة القدم الألماني، فرانز بيكنباور، عن اعتقاده بأن "مباريات الأشباح" في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) قد يكون فرصة غير معتادة لبعض المحترفين.

ويستأنف الدوري الألماني (بوندسليغا) فعاليات الموسم الحالي بداية من يوم السبت في غياب الجماهير، وذلك بعد فترة توقف لنحو شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيكنباور "74 عاما" في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس: "رأيت الكثير من اللاعبين بنفسي وهم يسطعون على ملاعب التدريب. سيستفيدون من غياب الجماهير عن المدرجات عندما تستأنف البطولة فعالياتها يوم السبت، حيث ستصبح هذه المباريات مثل التدريبات. ويمكن أن تظهر بعض المفاجآت.