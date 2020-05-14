شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة للطائرة تفتح حسابا بنكيا للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، فتح حساب بنكى للحكام للصرف بداية من موسم 2020 / 2021، ليصبح له استقلالية للصرف من البند الخاص بالحكام تقديرا لمجهودهم، حيث طالبت اللجنة من سكرتيرى المناطق التابعة للإتحاد إرسال كشوف بأسماء الحكام على مستوى الجمهورية باللغة الإنجليزية والرقم القومى ورقم الهاتف المحمول لإصدار بطاقة إلكترونية حتى يتثنى الصرف عن طريقها، حيث ترغب اللجنة المؤقتة فى الوقت الراهن فى تصحيح أوضاع كافة عناصر اللعبة خلال المرحلة المقبلة .

كما أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بصدد عقد جمعية عمومية غير عادية الشهر المقبل من أجل مناقشة تغيير بنود فى اللائحة الخاصة بالاتحاد .

وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تقديم موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم 24 ساعة ليقام السبت المقبل بدلا من الأحد، لمناقشة عدد من الأمور المهمة فى الاتحاد، منها الموقف المالى فى ظل تعليق النشاط، فضلا عن متابعة إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، والتى من المنتظر أن تعقد فى شهر يونيو المقبل لتعديل بعض بنود اللائحة، حيث عقد مسئولو اللجنة المؤقتة جلسة بالأمس لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.