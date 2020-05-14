شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجبر الموظفين والعمال على ارتداء الكمامة داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، حضور جميع العاملين والموظفين بالنادى بكمامات خاصة تحمل شعار النادي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى بدأها الأهلى منذ انتشار وباء فيروس «كورونا»، الذى ضرب العالم، وفرض النادى أقصى درجات الوقاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون انتشار الجائحة، وصمم النادى كمامة خاصة تحمل شعار واسم الأهلي، وتم توزيعها على جميع العاملين والموظفين بالنادي، حرصًا على سلامتهم واتباع كل التعليمات التى تصدر عن وزارة الصحة.

وأكد العميد مرجان أن وجود الكمامة أمر إجبارى لأى شخص يوجد داخل النادى، وذلك تماشيًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التى كان الأهلى سباقًا فى تنفيذها منذ بداية جائحة «كورونا».

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واتخذ النادى الأهلى جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع داخل النادى بفروعه المختلفة.



واشتملت الخطوات الاحترازية على عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت.



كمامة في الاهلي