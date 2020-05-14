شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية ويتوج بالدوري للمرة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 مايو 2006، حسم الأهلى تتويجه بالدورى للمرة 31 فى تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة سجلها عماد متعب ومحمد أبوتريكة فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة، وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد عبد المنصف – يوسف حمدى – تامر عبد الوهاب – محمد صديق – محمود محمود – طارق السيد “معتز بالله اينو” – جمال حمزة – “جونيور” – تامر عبد الحميد “علاء عبد الغني”- محمد أبو العلا – مصطفى جعفر – عبد الحليم على، بينما خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – اسلام الشاطر “فلافيو” – احمد السيد – عماد النحاس – شادى محمد – محمد عبدالوهاب – محمد بركات – حسن مصطفى – محمد شوقى – محمد ابوتريكة – “أكوتى منساه”- عماد متعب – حسام عاشور.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

Advertisements

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.