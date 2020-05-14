شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحذر لاعبيه من "السوشيال ميديا" بعد أزمة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من استخدام السوسشيال ميديا خلال الفترة المقبلة فى الحديث عن فريق الكرة أو أى أمور خاصة بالنادى، وطالب عبد الحفيظ لاعبى الفريق بالالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالحديث فى وسائل الإعلام وعدم اختراق الحظر المفروض عليهم حالياً، مشدداً على ضرورة حصول أى لاعب يرغب فى الظهور الإعلامى على إذن من جهاز الكرة، بعدما تم وضع لائحة للفريق مؤخراً.

وأعلن مدير الكرة أنه لن يتساهل فى هذا الأمر لاسيما بعد الأزمة التى أثارها صالح جمعة مؤخراً، بعدما نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة أن استخدام السويشيال ميديا حالياً بات محظوراً إذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن فريق الكرة أو علاقة لعب بناديه أو عروض احتراف أو غرامات أو غيرها من الأمور التى لا يصح التطرق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى من ناحية أخرى.