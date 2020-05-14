شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض ستوك سيتى لضم أكرم توفيق من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى لاعب الأهلى الشاب والمعار لصفوف الجونة عرضاً إنجليزياً خلال الفترة الحالية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع منتخب مصر الأولمبى خلال المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.لمعرفة التفاصيل من هنا:

واستفسر رينيه فايلر، المدير الفنى الأهلى، عن مصير صفقة "صانع اللعب" التى طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن ولم يصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق نهائى بشأن تدعيم هذا المركز، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسرى وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماما فى بعض المراكز ويأت فى مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب) ويرغب المدير الفنى فى حسن هذه الصفقة على وجه السرعة بإعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح بأعتبار أن هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيم فى الفريق خلال الموسم المقبل، وتحدث فايلر مع مسئولو النادى مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلى أو أجنبى صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.

من ناحية أخرى، جدد الأهلى مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء فى فترات سابقة قبل أن يمنح رينيه فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادى باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوى وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلى مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً فى ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة للبدء فى إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبى "الأجنحة" فى الدورى المصرى خارج القلعة الحمراء .