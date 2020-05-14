شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخرج من اجتماع مجلس الإدارة بـ4 قضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعا لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالفريق الأول بالنادى الأبيض، وتم استعراض عدد من الموضوعات المهمة التى شهدتها الفترة السابقة، وعلى رأسها مسألة عودة الدورى الممتاز، بعد فترة التوقف السلبية الجارية، والتى تستمر منذ منتصف مارس الماضى، وحتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك بعدما قدمت اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عدداً من المقترحات لاستئناف المسابقة خلال الفترة الماضية.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى القضايا التى قرر الزمالك التقدم بها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية بعد اجتماع المجلس الأبيض.

- الزمالك يشكو الجبلاية بسبب خصم نقاط القمة

قرر مجلس الزمالك، شكوى اتحاد الكرة واللجوء إلى المحكمة الدولية، بعد خصم ثلاث نقاط من الفريق على إثر عدم خوضه لمباراة القمة الشهيرة أمام الأهلى، التى كانت مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليُعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0، مع خصم 3 نقاط من الأبيض بنهاية الموسم.

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- الزمالك يفتح ملف نادى القرن ويتقدم بشكوى

كما ناقش مجلس الزمالك ملف نادى القرن، وأكد مرتضى منصور أن هناك ملفا كاملا يتم إعداده لمناقشة هذا الأمر، وأحقية القلعة البيضاء به، والتقدم بشكوى بشأنه فى الفيفا، بعدما استقر المجلس حول تشكيل لجنة تتكون من رباعى بمجلس الإدارة لمتابعة ذلك الملف.

- شكوى للمحكمة الرياضية بسبب الهتافات ضد شيكابالا

كما أكد رئيس الزمالك ضرورة فتح ملف العنصرية ضد محمود شيكابالا، قائد الفريق، قائلاً، "تم مُعايرة شيكابالا ببلده ولون بشرته ويجب مُحاسبتهم"، وشدد مرتضى منصور، خلال اجتماع مجلس الزمالك، على أن هناك مذكرة يتم ترجمتها فى الوقت الحالى لتصعيد الأمر إلى المحكمة الدولية قائلاً: "ما حدث يُعد عبثا".

- الزمالك يحدد موقفه فى قضية "درع" دورى الموسم الحالي

فيما حدد مرتضى منصور الموقف النهائى للزمالك تجاه قضية منح درع الدورى للأهلى هذا الموسم حال إلغائه، وأوضح أن النادى الأبيض يرفض تماما تلك المسألة وأن الزمالك لن يصمت حال تفكير اتحاد الكرة فى ذلك وسيقوم بتصعيد الأمر، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.