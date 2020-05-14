8 حالات جديدة.. كورونا يضرب صفوف بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن بشكتاش التركي اليوم الخميس، إصابة 8 أشخاص في النادي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأصدر النادي بيانا رسميا أكد خلاله اكتشاف 8 حالات جديدة بعد إجراء اختبارات لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وموظفي النادي.

وجاء البيان كالآتي: "يوم الأربعاء ، 13 مايو ، تم إجراء اختبار فيروس كورونا لجميع لاعبي كرة القدم والجهاز الفني والموظفين".

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وأضاف: "نتيجة الاختبارات أثبتت وجود 8 حالات إيجابية في النادي".

من جانبها قالت صحيفة "فوتو ماك" التركية إن الحالات الثمانية التي كشف عنهم بشكتاش أحدهم لاعب كرة قدم، أما السبعة الآخرين فهم من موظفي النادي.

وكان بشكتاش قد أعلن السبت الماضى إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، دون تحديد أسماء بالإضافة إلى أحد العاملين.

جدير بالذكر أن محمد النني يلعب في صفوف بشكتاش التركي، حيث انضم إليه مطلع الموسم الجاري قادمًا من آرسنال الإنجليزي.