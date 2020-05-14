بعد 4 سنوات.. كلاتنبرج يعترف: هدف راموس في نهائي أبطال 2016 جاء من تسلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، الذي أدار مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد عام 2016، بارتكاب خطأ خلال اللقاء.

المباراة أقيمت في الثامن والعشرين من مايو عام 2016، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، وانتهت بتتويج ريال مدريد بكأس دوري الأبطال بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3.

تقدم المدافع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بهدف أثار الكثير من الجدل في الدقائق الأولى من المباراة، ثم تعادل كاراسكو "البديل" في الشوط الثاني.

وخلال مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" تحدث كلاتنبرج عن الواقعة وأبرز اللاعبين المزعجين الذين تعامل معهم خلال إدارته للمباريات.

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وجاء بيبي لاعب ريال مدريد السابق ضمن اختيارات الحكم الإنجليزي، وتطرق مارك للحديث عن نهائي 2016 لدوري الأبطال بين ريال مدريد وجاره أتليتكو.

وقال كلاتنبرج: "في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 ، حاول بيبي طرد توريس لاعب أتلتيكو مدريد، هو أحد اللاعبين الذين لا يمكنك الوثوق بهم، يمكن أن تكون اللعبة سهلة ومباشرة ثم يقوم بشئ ماكر".

وأضاف: "تقدم ريال مدريد بهدف في الشوط الأول، لكنه جاء من تسلل، أدركنا ذلك بين الشوطين، لقد كانت حالة صعبة، والمساعد لم يتمكن من حسم اللعبة".

وتابع: "بيبي ارتكب خطأ ضد توريس داخل منطقة الجزاء، جاء لي وقال هذه ليست ركلة جزاء أبدًا يا مارك".

وواصل: "حينها أخبرته أن هدف فريقه الأول لم يكن صحيحا".