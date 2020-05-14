فريق عمل استقصائي لمراقبة تنفيذ أندية الكالتشيو للبروتوكول الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "فوتبول إيطاليا" إن الاتحاد الإيطالي اعتباره من اليوم الخميس سيقوم بزيارات تفقدية لأندية الكالتشيو للتأكد من تنفيذها للبروتوكول الصحي المعتمد من الحكومة لتجنب مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وعانت إيطاليا من تفشي فيروس كورونا داخل أنحاء الدولة، وقررت الحكومة الايطالية تعليق كافة الأنشطة والمجالات إلى جانب دخول الدولة في فترة من الحجر الصحي.

Advertisements

ومع تحسن الأوضاع في إيطاليا، قررت السلطات الحكومية تخفيف الحجر الصحي ومنحت الأندية الضوء الأخضر لعودة التدريبات ولكن بشكل فردي في أوائل مايو الجاري، على أن تستأنف التدريبات الجماعية في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وقالت "فوتبول إيطاليا" إن الحكومة ستتحقق من تنفيذ الأندية للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل الحكومة.

وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للاتحاد الايطالي: "لقد قام الاتحاد بتكوين فريق عمل استقصائي من مكتب المدعي العام، مهمته التحقق من تنفيذ البروتوكول الصحي للاتحاد ، على النحو الذي وافقت عليه سلطات الحكومة".