تليجراف: تأجيل استئناف بريميرليج حتى 19 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية في خبر حصري لها، أن استنئاف مسابقة الدوري الإنجليزي سيتأجل أسبوع واحد في ظل تخوف اللاعبين والأندية من عودة النشاط.

الصحيفة البريطانية، ذكرت أن استئناف المسابقة سيكون في 19 يونيو المقبل بدلاً من 12 بسبب مخاوف بعض الأندية واللاعبين من مخاطر استكمال المنافسة.

وترغب الأندية بجانب اللاعبين أيضًا إلى الحصول على ضمانات كبيرة قبل عودة المنافسات من جديد بحسب ما ذكرته الصحفية.

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وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أعطى الضوء الأخضر، يوم الإثنين الماضي، لاستئناف بريميرليج بداية من الشهر المقبل لكن بشرط أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.

مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة منذ مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا، إلا أن رابطة بريميرليج لديها الرغبة على عودة الموسم الحالي من جديد لمحاولة تقليل الخسائر المادية.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم (2019 - 2020) برصيد 82 نقطة، حيث يحتاج "الريدز" للحصول على ست نقاط فقط من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه إلى ما يقرب من 30 عامًا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتبعد عن ملاحقه مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة قبل نهاية المسابقة بتسع جولات إلا أن "السيتيزينز" لديهم مباراة مؤجلة أمام آرسنال.