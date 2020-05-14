يونايتد يُنشئ محطة لاختبار كورونا في موقف سيارات النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد لاعبو مانشستر يونايتد للعودة إلى التدريبات في مجمع كارينجون الاسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم إخضاع جميع اللاعبين لاختبار فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أنشئ يونايتد محطة لاختبار الفيروس في ساحة انتظار السيارات، على أن يتم إخضاع اللاعبون والموظفون للاختبارات للتأكد من سلامتهم قبل دخول مقر التدريبات.

وسبق يونايتد في تلك الخطوة، نادي وولفرهامبتون واندرارز حيث تم مسح الكثير من الأعضاء والموظفين يوم الاثنين الماضي.

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وأنشأ نادي وولفرهامبتون محطة اختبار في ساحة تدريب كومبتون، وتم إجراء مسحات من الأنف والفم من قبل مسعفين معتمدين من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تجري التدريبات في مجموعات صغيرة مكونة من اثنين أو ثلاثة لاعبين مع تقليل عدد طاقم التدريب.

جدير بالذكر أن يونايتد طلب من لاعبيه الأجانب العودة إلى إنجلترا تمهيدا لاستئناف التدريبات.