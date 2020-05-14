تقارير: مصير حسين السيد "معلق" مع الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف معز المستيري رئيس فرع كرة القدم في النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، أن مصير لاعب الفريق حسين السيد مفتوح على كل الاحتمالات.
صحيفة "الشروق" التونسية، وصفت حالة حسين السيد بـ"المعلقة"، خاصة بعد تصريحات معز المستيري والذي أكد أن اللاعب لم يقدم الإضافة المأمولة.
وأضاف رئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي، أن حسين السيد قد يغادر الفريق، وقد يستمر لفترة أخرى بعد نهاية الإعارة.
وكان صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى الصفاقسي في سوق الانتقالات الشتوية من العام الجاري قادمًا من الأهلي، حيث شارك مع فريقه الحالي في خمس مباريات.
ظهير أيسر الأهلي والمعار للصفاقسي سبق له وأن خاض تجربة في الملاعب العربية عندما لعب في صفوف الاتفاق السعودي في موسم (2017 - 2018).
وكان حسين السيد عاد للأهلي في صيف موسم (2014 - 2015) بعدما لعب في صفوف مصر المقاصة ثلاثة مواسم.
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