تقرير..مخاوف اللاعبين قد تأخر من عودة البريميرليج

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن مطالبة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، الإجابة على الأمور التي تخص عودة البريميرليج، لهذا الموسم، وكيفية خوض التدريبات أيضًا.

أشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن قادة فرق البريميرليج، وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين تشعر بالضيق بسبب قلة المعلومات، والذي أثار الشكوك لديهم، حيث أكد تروي ديني قائد فريق واتفورد ، ومارك نوبل قائد ويستهام يونايتد أن لديهم شعور بالخوف والشك حول القدرة الفعلية حول استئناف االدوري بالفعل أم لا.

كما أوضحت الصحيفة، أن اللاعبين لديهم تساؤلات حول الاستمارات التي تطلب أنديتهم التوقيع عليها فيما يخص بسياسية التعامل مع فيروس

تابعت الصحيفة، أن اللاعبين لديهم الرغبة في عودة الدوري، لكن يرغبون في اخذ المزيد من الإجابات قبل الموافقة على العودة، مشيرة إلى أن ذلك قد يأخر من بدأ البريميرليج عن الموعد المقترح 12 يونيو، وعليه ستجتمع الأندية مع اللاعبين مرة أخرى يوم الخميس المقبل. ومارك نوبل قائد ويستهام يونايتد أن لديهم شعور بالخوف والشك حول القدرة الفعلية حول استئناف االدوري بالفعل أم لا.كما أوضحت الصحيفة، أن اللاعبين لديهم تساؤلات حول الاستمارات التي تطلب أنديتهم التوقيع عليها فيما يخص بسياسية التعامل مع فيروس كورونا المتفشي في البلاد، لافتة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي للاعبين أكدت أن ذلك الأمر توضيحًا لما سيجري كليًا ووضع الخطوط العريضة، واتباع البروتوكول الكامل للعودة للتدريبا.تابعت الصحيفة، أن اللاعبين لديهم الرغبة في عودة الدوري، لكن يرغبون في اخذ المزيد من الإجابات قبل الموافقة على العودة، مشيرة إلى أن ذلك قد يأخر من بدأ البريميرليج عن الموعد المقترح 12 يونيو، وعليه ستجتمع الأندية مع اللاعبين مرة أخرى يوم الخميس المقبل.

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