بشكتاش التركي يعلن وجود 8 حالات بالكورونا

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الخميس، عن إصابة 8 من أفراد من النادي بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين والجهاز الفني، أمس الأربعاء.
وكان بشكتاش أعلن يوم 9 مايو، عن إصابة لاعب بفريق الكرة، وعضو بالجهاز الفني.
ولكن أكد النادي أن الفحوصات خلال الجولة الثانية، أظهرت إصابة 8 حالات بفيروس كورونا، دون الكشف عنهم
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن عودة الدوري يوم 12 يونيو المقبل، خلف الأسوار، دون حضور جماهيري، بعد توقف 3 أشهر.
يحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر.
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