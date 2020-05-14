بشكتاش التركي يعلن وجود 8 حالات بالكورونا

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الخميس، عن إصابة 8 من أفراد من النادي بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين والجهاز الفني، أمس الأربعاء.

وكان بشكتاش أعلن يوم 9 مايو، عن إصابة لاعب بفريق الكرة، وعضو بالجهاز الفني.

ولكن أكد النادي أن الفحوصات خلال الجولة الثانية، أظهرت إصابة 8 حالات بفيروس كورونا، دون الكشف عنهم

أو التقاصيل.وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن عودة الدوري يوم 12 يونيو المقبل، خلف الأسوار، دون حضور جماهيري، بعد توقف 3 أشهر.يحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر.