لوشيسكو يكشف حقيقة تجديد عقده مع الهلال السعودي

كشف المدير الفني رازفان لوشيسكو حقيقة تجديد تعاقده مع نادي الهلال السعودي بعدما ترددت الكثير من الأنباء عن هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة .ه

وأكد لوشيسكو في تصريحات لإحدى الصحف الرومانية أنه

لديه عقد مستمر مع الهلال حتى 2021 المقبل ولم تحدث أي مفاوضات مع إدارة النادي للتجديد حتى الآن .

وأضاف: سيكون من غير المنطقة فتح

هذا الملف مع إدارة الاتحاد في الوقت الحالي، تركيزنا فقط حول البطولات التي يشارك فيها الفريق .

وتابع: أشعر بالرضا، لقد حققت أهم النجاحات في مسيرتي ولقد فزت بلقب قاري مع الهلال، ونحن في الصدارة بالدوري السعودي، وفي نصف نهائي كأس الملك”.