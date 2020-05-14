النصر السعودي يتمسك ببقاء موسى وأمرابط

تمسك نادي النصر السعودي بثنائي الفريق أحمد موسى ونور الدين أمرابط مع الفريق خلال الفترة المقبلة خلال الموسم المقبل. وأضاف مصدر بالنادى السعودى أن الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا يحتاج جهود النيجيري أحمد موسى وأمرابط مع الفريق خلال الموسم المقبل نظرا لمردودهما الإيجابي. الفريق خلال الموسم المقبل نظرا لمردودهما الإيجابي. ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، الذي يتصدره الهلال بـ 51 نقطة.

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