كلاتنبرج: هدف ريال مدريد أمام أتلتيكو بنهائي دوري الأبطال 2016 كان غير شرعي

أعترف الحكم الإنجليزي، مارك كلاتنبرج، احتسابه هدف غير صحيح لريال مدريد، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، بين الملكي وأتلتيكو مدريد.

قال كلاتنبرج في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هدف ريال مدريد الأول عبر سيرجيو راموس أمام الأتلتي في نهائي دوري الأبطال كان ليس صحيحًا، وأنه من تسلل واضح".

وتابع كلاتنبرج:" أدركنا ذلك الأمر بين الشوطين، لقد كانت حالة

صعبة، ومساعدي لم يستطعا حسمها".وأشار الحكم الإنجليزي، أن تلك الواقعة ساعدته فيما تبقى من المباراة، واستطاع السيطرة على البرتغالي بيبي مدافع الملكي، بعد احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، بعد أرتكاب بيبي خطأ لصالح فرناندو توريس مهاجم الأتلتي.وأوضح أن بيبي رد عليه غاضبًا باللغة الإنجليزية، بأنها ليس ركلة جزاء أبدًا، لأرد عليه قائلًا، بأن الهدف الأول ليس صحيحًا، وكام من المفترض أن لا يتم تسجيله على لوحة نتائج، ليبتعد عني، التحكيم ضده ليس أمرًا رائعًا، لأنك يجب أن تراقبه بشكل دائم".وأتم الحكم الإنجليزي، بالنسبة للحكام تصحيح الخطأ بخطأ آخر، قد يعتقد الناس أن ذلك الأمر غريب، لكن الحكام لا يعتقدون ذلك، واللاعبون يدركون الأمر.وكان ريال مدريد توج بدوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.