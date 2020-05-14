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اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن عودة الدوري

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 كشف مصدر باتحاد الكرة، عن مفاجأة، بشأن عودة الدوري الممتاز للموسم الحالي، بعدما توقف النشاط، للحد من انتشار .

 قال المصدر، إنه سيكون هناك

صعوبة بالغة في استئناف الدوري، حال عدم عودة الفرق للتدريبات في شهر يونيو المقبل، خصوصًا أن الموسم الجديد يشهد العديد من التوقفات والأجندات الدولية.

وتابع: "اتحاد الكرة ينتظر رد وزير على تصوره لعودة الدوري، لكن إذا لم تبدأ الفرق تدريباتها الشهر المقبل ستكون الأمور شديدة الصعوبة في استئناف البطولة المحلية".

 

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