اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن عودة الدوري

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن مفاجأة، بشأن عودة الدوري الممتاز للموسم الحالي، بعدما توقف النشاط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال المصدر، إنه سيكون هناك

صعوبة بالغة في استئناف الدوري، حال عدم عودة الفرق للتدريبات في شهر يونيو المقبل، خصوصًا أن الموسم الجديد يشهد العديد من التوقفات والأجندات الدولية.

وتابع: "اتحاد الكرة ينتظر رد وزير الرياضة على تصوره لعودة الدوري، لكن إذا لم تبدأ الفرق تدريباتها الشهر المقبل ستكون الأمور شديدة الصعوبة في استئناف البطولة المحلية".