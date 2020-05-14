هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند: أتطلع لمواجهة شالكة

تحدث النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام شالكة، "ديربي رور"، بـملعب "سيجنال إيدونا بارك"، المقرر لها يوم السبت المقبل، في أولى مباريات الدوري الألماني، عقب عودته من التوقف أثر تفشي فيروس كورونا المستجد

في البلاد.

وأعلنت رابطة البوندزليجا عن عودة منافسات الدوري يوم 16 المقبل من شهر مايو الجاري، دون حضور جماهيري.

قال هالاند في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أنه يتطلع للمباراة، والمشاركة في أول

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ديربي بالنسبة له، ولا يستطيع الانتظار، كنت أتمنى تواجد الجماهير داخل الملعب لكن الظروف من تحكم".

وأشار هالاند في حديثه أن فريقه أمامه 9 مباريات من أجل محاولة تقليص الفارق مع غريمه بايرن ميونخ، المتصدر بفارق 4 نقاط، وأن كل الاحتمالات واردة، لكننا نركز على مباراة شالكة، ثم التركيز على المباراة التي تليها".