رئيس ليون الفرنسي يهاجم وزير الرياضة ويلجأ للبرلمان.. اعرف السبب

طالب جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، البرلمان الفرنسي بالتدخل في أزمة إلغاء مسابقة الدورى الفرنسي بسبب عدم قانونيته والخسائر المالية الضخمة التى تعرضت لها الأندية بسبب القرار. وهاجم أولاس وزير الرياضة الفرنسي بسبب إلغاء المسابقة في وقت مبكر وهو ضد قوانين إلغاء المسابقات التى وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنه لا يوجد تفسير لإلغاء المسابقة في الوقت الحالي. لإلغاء المسابقة في الوقت الحالي. ويسعى رئيس نادي ليون للحصول على دعم عدد كبير من أعضاء ملجس الشيوخ الفرنسي للضغط على رابطة الدورى للعودة في قرارها للحفاظ على حظوظ فريقه للمشاركة في البطولات القارية الموسم الجديد.

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