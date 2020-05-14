يحرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على مشاهدة مباريات الفريق القومي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو. أكد شوقي غريب في تصريحات لـ"الوفد"، أنه يشاهد المباريات والأمر نفسه لجهازه المعاون، من أجل إعداد تقرير مُفصّل عن إيجابيات وسلبيات منتخب مصر في البطولة. أجل إعداد تقرير مُفصّل عن إيجابيات وسلبيات منتخب مصر في البطولة. قال غريب: "فوزنا بالبطولة أمر رائع لكن علينا تصحيح الأخطاء وتطوير الآداء، لذلك نعمل على مشاهدة مباريات المنتخب في هذه الفترة". مشاهدة مباريات المنتخب في هذه الفترة". ويعمل غريب على استغلال توقف النشاط الرياضي في الإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو من خلال مشاهدة مباريات الفرق المتأهلة للبطولة. جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم خلال الفترة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يستغل أزمة كورونا ويُذاكر مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.