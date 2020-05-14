نجم البرازيل السابق: أنا أفضل من رونالدو وميسي

قال إديلسون نجم منتخب البرازيل السابق، والمتوج مع السامبا بكأس العالم 2002، بأنه أفضل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومواطنه البرازيلي نيمار دي سيلفا.
أضاف إديلسون في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا أفضل من ميسي، وإذا رغب ميسي بأن يكون أفضل مني عليه الفوز بكأس العالم مثلي، كما أننيكنت أفضل من نيمار".
وتابع نجم البرازيل السابق: "رونالدو يلعب يسدد بيساره ويمينه، لكنني أمهر منه".
جدير بالذكر أن إديسلون شارك في 4 مباريات فقط خلال بطولة كأس العالم 2002، من ضمنهم 2 فقط أساسيًا.
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