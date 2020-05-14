السولية: فضلت الاهلي على الزمالك .. والثورة حرمتني من اللعب لفياريال

قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أنه فضل الانتقال للفريق الأحمر رغم تلقيه عرضا من الزمالك، وأن الثورة حرمته من اللعب لفريق فياريال الإسباني.

السولية كشف في تصريحات تلفزيونية عبر “قناة أون تايم سبورت” عن أنه تلقى عرضين من ناديي الاهلي والزمالك للانضمام إلى أحدهما، لكنه فضل الانتقال للفريق الأحمر ورفض عرض الأبيض.

وكان السولية قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2016، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 سنوات ونصف، بعد أن قام بفسخ تعاقده مع نادي الشعب الإماراتي، قبل أن يمدد تعاقده مع القلعة الحمراء الموسم الماضي لمدة عامين اضافيين.

وتحدث اللاعب الدولي عن فرصة احترافه في الدوري الإسباني، حيث كشف عن تلقيه عرضا جادا من جانب نادي فياريال، لكن قيام الثورة أوقف الكرة في مصر، وأفسد عليه الانضمام للفريق الإسباني.

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الاهلي أكثر المتضررين من توقف الكرة

وأكد السولية أن الاهلي هو أكثر المتضررين جراء توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، متمنيا أن يتم استئناف الدوري من جديد، لكنه عاد وشدد على أن صحة المواطنين هي الأهم.

ويتصدر الاهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة قبل توقفها ويتبقى له مباراة مؤجلة، كما تأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليواجه الوداد المغربي، لكن البطولة توقفت هي الأخرى.

وأنهى السولية تصريحاته مشيرا إلى أن عقده مع الاهلي ممتد لثلاث سنوات قادمة، وأنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق على الإطلاق في ظل الاستقرار الذي يساعده على التألق.

يذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي وافقت على تعديل عقد السولية، حيث تقرر رفع راتب اللاعب ليحصل على 8 مليون جنيها سنويا بعد أن كان يتقاضى 6 ملايين في الموسم.