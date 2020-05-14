رمضان صبحي: مستمر مع الاهلي.. والزمالك لم يفاوضني

وجه رمضان صبحي لاعب الاهلي رسالة إلى جماهير ناديه، أكد خلالها أنه لن يلعب داخل مصر سوى للأهلي، نافيا وجود عروض من الزمالك وبيراميدز من أجل الحصول على خدماته.

وكان الاهلي قد ضم اللاعب الدولي لصفوفه على سبيل الإعارة قادما من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، قبل أن يجدد الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي للموسم الحالي.

جناح الاهلي الدولي، نفى خلال تصريحاته تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” أن يكون تلقى عرضا من جانب مسئولي نادي الزمالك، بهدف ارتداء القميص الأبيض، ونفس الأمر لم يتفاوض معه أحد من جانب نادي بيراميدز، مشددا على أنه يلعب على مشاعر الجماهير ويقول عكس الحقيقة ليظهر بطلا أمامهم.

وأشار صبحي إلى أنه من الصعب أن يقوم أحد من داخل نادي الزمالك بالحديث معه حول مسألة ضمه للفريق، خاصة أنهم يعلمون تماما أن هذا الباب مغلق، كونه أحد أبناء الاهلي ولا يمكن أن يلعب لغيره داخل مصر.

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اللاعب كان قد تعرض لإصابة عضلية منذ عدة أشهر، حرمته من المشاركة مع الفريق في عدة مباريات مهمة للغاية أبرزها لقاء السوبر المحلي ضد الزمالك، ومباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى رمضان صبحي تصريحاته مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض احترافية سواء من داخل مصر أو خارجها، وما يتردد في الفترة الأخيرة عن وجود عروض مجرد كلام وكلاء، وأنه يسعى للاستمرار مع الاهلي خلال الفترة المقبلة، في حال موافقة هيدرسفيلد.

يذكر أن الاهلي قدم عرضا ماليا كبيرا للنادي الانجليزي من أجل شراء بطاقة رمضان صبحي بشكل نهائي، حيث عرض العملاق الأحمر على مسئولي هيدرسفيلد دفع 5 مليون دولار لإنهاء الصفقة.